وفاة أسطورة الموسيقى الأمريكي كيني روجرز عن 81 عاما

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت أسرة المغني الأميركي الشهير كيني روجرز السبت وفاته عن عمر 81 عاما، مضيفة أن أيقونة موسيقى الريف "الكانتري" الآميركي وافاه الأجل في بيته بشكل طبيعي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لروجرز أنه "فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية ومحاطا بأسرته".

وأضاف البيان أن "الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب كوفيد-19".

وكان روجرز قد بدأ جولة عالمية أخيرة عام 2016 لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل 2018 بسبب "سلسلة من الصعوبات الصحية".

وفاز روجرز خلال مسيرته الفنية الطويلة بثلاث جوائز غرامي واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأميركي، واشتُهر بأغنيات مثل (ذا جامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم) التي قدمها عام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

وبعد أن دخل روجرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات وأصدر أغنيته (لوسيل) التي حققت نجاحا مبهرا عام 1977. إضافةإلى أدواره العديدة في مسلسلات وأفلام.

