شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة آندى كوهين بفيروس كورونا.. ومقدم البرامج ينصح الجميع بالبقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أندى كوهين مقدم البرامج الشهير، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى تدوينه نشرها مع صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما أوضح خضوعه للحجر الصحى حتى ظهور نتيجة الفحوصات والتحاليل .

وكتب آندى كوهين، عبر حسابه على إنستجرام، "بعد بضعة أيام من الحجر الصحى، لم أشعر بشعور جيد، ولقد جاءت الفحوصات إيجابية لإصابتى بفيروس كورونا"، مضيفًا "بقدر ما شعرت أنه بإمكانى دفع كل ما كنت أشعر به من عمل #WWHL من المنزل، فإننا نضع دبوسًا فى الوقت الحالى حتى أتمكن من التركيز على التحسن"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.





وأضاف مقدم البرامج الشهير، فى تدوينته، "أود أن أشكر جميع المهنيين الطبيين الذين يعملون بلا كلل من أجلنا جميعًا، وأحث الجميع على البقاء فى المنزل والعناية بأنفسهم".

ومقدم برنامج "شاهد ما يحدث مباشر" من برافو، هو والد لطفل اسمه بنجامين، البالغ من العمر سنة واحدة، كما شارك كوهين فى استضافة تغطية عشية رأس السنة من CNN مع أندرسون كوبر فى السنوات الأخيرة.

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ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، فى بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين".

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمى يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدى له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن فى ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".