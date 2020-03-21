شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عمر العبد اللات يغني للأم المصرية فى عيدها ويؤكد: عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الأم المصرية" وتزامناً مع الاحتفال بعيد الأم، أطلق "صوت العروبة" الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية مخصصة للأم المصرية حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والوفاء لها، مستذكراً فيها صفاتها وقوتها وصبرها وعزيمتها، حيث قام بتلحين العمل عمر العبداللات نفسه، بعد أن كتب كلماته الشاعر المصري مصطفى حسن، وقام بتوزيعها موسيقياً الموزع الموسيقي عمر صباغ، وقام بهندسة الصوت المهندس إيهاب نبيل، وهي من إنتاج الفنان عمرالعبداللات إهداءً منه للأم المصرية ولمصر كمحبة ووفاء .

هذا وقد بدأ عرض الفيديو كليب أغنية "الأم المصرية" في عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية، ومن خلال القناة الرسمية لصوت الأردن عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة الى الإذاعات المصرية، مؤكداً حرصه بكل حماس أن تصل الأغنية الى كل بيت في جمهورية مصر العربية.

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ويذكر أن العبداللات قدم مسبقاً أغنية للجيش المصري بعنوان "يحكى أن"، والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً في مصر.