شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا صعبة من بعدك.. حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسام داغر، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة فى يوم عيد الأم، مؤكدا أن الدنيا أصبحت صعبة للغاية بعد وفاتها.

ونشر داغر، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع والدته الراحلة، صحبها بتعليق: "أخر صورة ليا معاكى يا ماما وانتى تعبانة وجيتى حضرتى معايا آخر تكريم والمداخلة التليفونية اللى عملتيها مفاجأة ليا وأنا فى برنامج مع نشوى مصطفى".

وأضاف داغر: "ياه.. قد ايه صوتك وحشنى والدنيا بقت صعبة قوى من بعدك ومحدش بقه عارف فيه إيه، ربنا رحمك ويرحمنا جميعاً إن شاء الله برحمته ونلتقى على خير".

من ناحية أخرى، أعرب داغر، عن سعادته بمشاركته فى مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، الذى سيعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل، ونشر داغر بوست المسلسل، وعلق عليه قائلا "سعيد بالظهور كضيف شرف فى شخصية مؤثرة فى أحداث مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف والمخرج المبدع ياسر سامى اللى أول مرة اشتغل معاهم و حبيتهم الاتنين بجد".

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وتابع "و اللى شفته من المخرج من مشاهد المسلسل المصورة تأكد أن المسلسل ده سابق عصره بمراحل كتيره و طبعا ترشيحى من كاتب السيناريو صديقى و عشرة العمر عمرو سمير عاطف و ايمانه بيا انى افضل من يقدم الشخصية دى كل ده وسام على صدرى .. تجربه جديده ومميزه ليا اتمنى تنال اعجاب الجمهور واعتذر عن عدم وضع صوره ليا بشخصيتى فى العمل لعدم حرق الاحداث والملابس والمكياج، أشكركم جدا على الفرصة دى وأخص بالشكر صديقتى اللدودة سهر الصايغ أقرب الناس لقلبى وشركة سينرجى للإنتاج التى بتعتبرنى ابن من ابناءها وأصدقائي منتجين الفنيين محمد عبد القوى وزكريا القفاص ومدير التصوير حسام حبيب وصديقى مهندس الديكور رامى دراج والمخرج المنفد محمد الطحاوى وانجى علاء مصممة الأزياء، شكرا بجد دُمتم مبدعين".

ويصور النجم يوسف الشريف مشاهده فى مسلسل "النهاية" بشبرامنت وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ناهد السباعى، وسهر الصايغ، ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، ويستمر التصوير فى نفس الديكور للإنتهاء من تصوير المشاهد الداخلية فى العمل، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.