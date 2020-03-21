شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: نيللى كريم ست بـ 100 راجل وتحاملت على نفسها بعد الإصابة ونزلت التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج جمال العدل، أن النجمة نيللى كريم تواصل تصوير مسلسلها بـ 100 وش" بكثافة بالغة، والمقر رعرضه في رمضان المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، حيث أنها انتهت من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، ويكثف فريق العمل التصويرحالياً لحوالي 16 ساعة يومياً مع التركيز في الإجراءات الاحترازية الطبية التي نتبعها بشكل دورى كل ساعة في التصوير، وتعقيم كل ما حولنا لتجنب أي أضرار، والحفاظ على الممثلين والجميع .

وأوضح العدل لـ ”الخليج 365” أن نيللى كريم امرأة بـ 100 راجل، حيث أنها أصيبت في التصوير خلال حادث تصادم بدراجة بخارية، وكان من المفترض إن تجلس في المنزل لمدة كبيرة، مشيراً إلى أنها قدرت حجم المسؤلية ونزلت التصوير بعد الحادث ب 3 أيام فقط، لافتاً على أن فريق العمل بأكمله يوجه الشكر والتحية لنيللى كريم على المسؤلية والاحترام لعملها .

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

بـ "100 وش" يشارك في بطولته كل من نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى .