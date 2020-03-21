شاهد .. بكاء مذيعة برنامج ” mbc trending ” بسبب هند البحرينية

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 11:53 صباحاً - شهدت حلقة يوم الخميس الماضي من برنامج ” mbc trending ” المذاع على قناة ” mbc 4 “بكاء المذيعة ” ولاء الفايق ” عند حديثها عن إصابة الفنانة ” هند البحرينية ” بفيروس كورونا المستجد .

فتمنت ولاء الفايق في بداية كلامها السلامة لهند البحرينية والشفاء من هذا المرض ثم لم تتمالك دموعها عند حديثها عن التعليقات السلبية لبعض المعلقين على هذا الخبر وتناولهم له بسخرية واستهتار .

حيث علق البعض على عمليات التجميل التي قامت بها هند البحرينية دون الاهتمام بفكرة إصابتها بالمرض .. وهو الأمر الذي دفع هند شخصيا إلى الخروج للرد على هذا الأمر في مقطع فيديو .

يذكر أن هند البحرينية كانت قد أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من رحلة أوروبية مؤخرا ودخولها مباشرة إلى الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في البحرين لتكون أول فنانة عربية تصاب بالمرض .