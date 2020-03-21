حقيقة ارتباط فجر السعيد ب ” مقتدى الصدر ” وطلبها الطلاق بعد 6 أشهر زواج وحملها في الشهر السابع

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 11:53 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة نسبت إلى الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تتحدث عن طلاقها من الزعيم العراقي ” مقتدى الصدر ” بعد علاقة زواج استمرت لمدة 6 أشهر ومطالبتها بحقوقها عن طريق رفع دعوى قضائية ضده خاصة وهي حامل بالشهر السابع الآن .

فجاء فيها : ” أنا الكاتبة فجر السعيد أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر بعد زواج دام 6 أشهر فقط وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية كوني حاملة بطفل في شهر 7 الآن ” .

وأثارت تلك التغريدة التي تم تداولها وانتشرت بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا غضب فجر السعيد مما دفعها إلى الخروج للرد عليها لنفيها .

فأعادت نشر هذه التغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون السيد مقتدى .. ولكم ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص كل يوم طالعيلنا بإشاعة شكل ” .

وتابعت : ” مو كنت عجوز قبل كام يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور .. العجوز ماتحبل شباب ارسولكم على بر يا خمّة ” .