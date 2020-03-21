كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 11:53 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة نسبت إلى الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” تتحدث عن طلاقها من الزعيم العراقي ” مقتدى الصدر ” بعد علاقة زواج استمرت لمدة 6 أشهر ومطالبتها بحقوقها عن طريق رفع دعوى قضائية ضده خاصة وهي حامل بالشهر السابع الآن .
فجاء فيها : ” أنا الكاتبة فجر السعيد أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر بعد زواج دام 6 أشهر فقط وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية كوني حاملة بطفل في شهر 7 الآن ” .
وأثارت تلك التغريدة التي تم تداولها وانتشرت بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا غضب فجر السعيد مما دفعها إلى الخروج للرد عليها لنفيها .
فأعادت نشر هذه التغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون السيد مقتدى .. ولكم ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص كل يوم طالعيلنا بإشاعة شكل ” .
وتابعت : ” مو كنت عجوز قبل كام يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور .. العجوز ماتحبل شباب ارسولكم على بر يا خمّة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة ارتباط فجر السعيد ب ” مقتدى الصدر ” وطلبها الطلاق بعد 6 أشهر زواج وحملها في الشهر السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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