جان يمان يختار تعلّم الإسبانية والأفلام الإيطالية في عزلته المنزلية

متابعة بتجـــــــــرد: لازم النجم التركي جان يمان منزله بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم، واختار أن يتعلّم اللغة الإسبانية للإستفادة من وقته.

ونشر عبر حسابه مجموعة من الكتب الإسبانية، وشجّع متابعيه على البقاء في المنزل للحدّ من انتشار الفيروس.

كما طلب من متابعيه في إيطاليا أن يقترحوا عليه أسماء أفلام إيطالية، وذلك لتمضية وقته بطريقة مختلفة.

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على صعيد آخر، كانت قد ترددت في الفترة الماضية أخبار تؤكد أن العلاقة بين النجمين التركيين جان يامان وديميت أوزدمير عادت إلى مجاريها. وفي التفاصيل أن أوزدمير كتبت تعليقاً على صور يامان التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بعد انتهاء فترة خدمته العسكرية التي ابتعد فيها عن الأضواء.

وكتبت أوزدمير في تعليقها الذي شهد على عودة علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما: “إن الشاب الجميل الذي خطف قلوب الفتيات أطل مجدداً، عودة موفّقة أيّها المتميز كلنا في انتظارك”. ويبدو أن تعليقها جاء رداً على تعليق يامان على أحدث صورها عبر “إنستغرام”، كاتباً: “أيتها الجميلة”.

أما في مناسبة عيد ميلاد أوزدمير الذي وافق خلال الأيام القليلة الأخيرة، فكان يامان أول من كتب لها رسالة تهنئة في عيد ميلادها الثامن والعشرين، قائلاً: “كل عام وانت سعيدة أيّتها الجميلة”، ما حتّم عودة الصداقة بين النجمين وانتهاء الخلاف.