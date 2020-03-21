تعرفوا الى الحلقة الأخيرة من “توم اند جيري”

متابعة بتجـــــــــرد: ما يزال المسلسل الكرتوني Tom And Jerry من جوزيف باربارا ووليام حنا، في ذكرى الثمانين يحتل مكانة خاصة لدى أجيال كثيرة شاهدته وما تزال، من دون الانتباه إلى أن آخر حلقة منه أنتجت كانت The Karate Guard وعرضت في 27 أيلول (سبتمبر) 2005.
وفي أوّل عرض للمسلسل على شاشات السينما الأميركيّة بتاريخ 10 شباط (فبراير) عام 1940 بعنوان Puss Gets the Boot ، كان اسم توم “كاسبر” و”جينكس” لجيري، وفي عام 1941 أصبحا الثنائيّ “توم وجيري”.
ومنذ بدء عرض هذا المسلسل، نالت 7 حلقات جوائز أوسكار كأفضل أفلام رسوم متحركة قصير.
وتضم المجموعة الكاملة من المسلسل الكرتوني 161 حلقة.
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