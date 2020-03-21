مع بدء حظر التجول، ديانا كرزون: لا تخافوا الاردن بخير

وجهت الفنانة ديانا كرزون مجموعة من النصائح التوعوية لمحاربة فيروس كورونا الجديد وقالت في الفيديو “لعيونك يا اردن احنا معك”، كما أكدت ان الوعي هو السلاح الذي سنحمي به بلدنا. مؤكدة على كافة الرسائل التوعوية بالالتزام في منازلنا وعدم الخروج منها منعا لانتشار المرض كما ختمت بالشكر لهذا الوعي الذي يتمتع به ابناء الشعب الأردني ولكافة المبادرات كما خصت سوبرستار العرب الحكومة الأردنية بالشكر على ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على ابناء الشعب الأردني الأصيل كما تقدمت الفنانة كرزون بالشكر لكافة أفراد جيشنا العربي والأجهزة الأمنية التي تواصل عملها الليل بالنهار للحفاظ على سلامة وطننا وشعبه من هذا المرض لتختتم رسالتها لا تخافوا الأردن بخير بعون الله وجهود ملكنا عبدالله.

كما ظهرت في فيديو أخر وهي تحاول ان تحبس دموعها تتوسل فيه إلى أخوتها وأخواتها من ابناء الشعب الأردني بضرورة الالتزام في منازلهم وعدم الخروج حتى تتمكن كافة الكوادر الطبية من العمل والقضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره في مملكتنا الحبيبة.

نذكر ان السلطات في الأردن أعلنت أنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار إيذانًا بتطبيق حظر التجول اعتبارًا من السابعة من صباح اليوم السبت. وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة الهاشمية 69 إصابة.