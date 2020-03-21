خاص- فضل سليمان في عيد مازن ضاهر: “شو قلال يلي مثلك ياخيي”

تلقى الشاعر المتميز مازن ضاهر العديد من رسائل المعايدة عبر حسابه على موقع انستغرام وذلك بمناسبة عيد ميلاده، حيث تمنى له اصدقاؤه ومحبوه والمتابعين عيدًا سعيدًا ومزيدًا من النجاح والتألق في الفترة المقبلة.

وقد لفتنا أبيات الشعر التي كتبها صديقه المقرب ملحن الهيتات فضل سليمان الذي إتخذ من حسابه على انستغرام منبراً ليقول له في هذا النهار السعيد: “مأكّد أنا بالشعر مش مثلك/مبدع انت .. وحروفك قوية/رح جرب قد مافيي اكتبلك/بصدق ومحبة وكل عفوية/محظوظ يلي بيعرفك ياشريك/شو قلال يلي مثلك ياخيي/بطلب عيادك يصيروا مية عيد/عقبال مية وفوقهن مية”.

لاحقاً ردّ “ضاهر” على صديقه “سليمان” وقال: “إنت حبيب قلبي وأخي ورفيقي وشريكي وأنا عيدي من دونك ليس له معنى”.

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ومن المعروف ان مازن ضاهر وفضل سليمان هما صديقان قريبان جداً وقد شكلا ثنائية ناجحة جداً في عالم الفن ولهما سلسلة من الأغنيات “الضاربة” لأهم النجوم.

عن هذه الثنائية مع فضل سليمان، سبق لـ مازن ضاهر قد أكد في مقابلة مع موقعنا الى انه من الممكن ان يعمل مع ملحن آخر ولكن لا يمكن ان يلاقي نفسه مع غير فضل أبدًا، لأن التجانس بينهما “مش طبيعي” فهما يفهمان بعضهما الى أقصى الحدود. وشدد ان فضل سليمان هو اكثر من صديق بل هو من أهم الأشخاص المقربين إليه. وتابع ان الشهرة كانت مكتوبة له ولفضل وقال “أكيد ما بنكر مجهودو الجبار وثقتو بكلامي”.

ونستعرض معكم بعض أعمال الشاعر مازن ضاهر الذي كتب الكثير من الأغنيات وغناها أهمّ الفنانين، منها “قالوا” للنجمة الذهبية نوال الزغبي، “سمع” و”قربك وجع” للنجم فارس كرم، “جرحي ما شفي” للنجم صابر الرباعي، “فوق العادي” للنجم ربيع الجميّل، و “هلا هلا” للنجمة نيللي مقدسي، “هي الي” و”بعشقك كلك” للنجم ملحم زين وغيرها الكثير من أجمل الأغاني على الساحة الفنية.