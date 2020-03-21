هل تعمد نجيب ساويرس إحراج محمد رمضان بسبب "تحدي الخير"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الاستجابة لدعوة مواطنه الفنان محمد رمضان، بشأن التبرع للمواطنين المصريين من متضرري فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بالمشاركة في تحدي الخير الذي أطلقه عدد من مشاهير الفن والرياضة في مصر.

وأطلق نجيب ساويرس تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أكد فيها أنه ليس من حق أحد توجيه أسئلة له حول تبرعه بشأن أزمة كورونا، مطالبا كل من يطلبون منه التبرع بأن يبدأوا بأنفسهم.

وأكد "ساويرس" أنه ضد الإعلان عن التبرعات، فقال في تغريدته: "أرجو من كل اللي بيسألوني أو يطلبوا مني التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا بأنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "أما أنا فمش هعلن على اللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان وده بيني وبين ربنا بس وارحمونا من التعليقات الغير مفيدة".

يأتي هذا الرد من جانب نجيب ساويرس، بعدما تحداه الفنان المصري محمد رمضان بأن يشارك في تحدي الخير ويتبرع من أجل متضرري كورونا، وذلك خلال إعلان محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، في مقطع فيديو قبوله تحدي اللاعب شيكابالا.

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وقال محمد رمضان إنه سيشارك في التحدي، من خلال تبرعه لوزارة الصحة المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه، للمساعدة في محاربة فيروس كورونا، معلنا أنه يتحدى كلًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس، واللاعب رمضان صبحي، والمهندس أحمد بهجت، والمنتج تامر مرسي.

وقال متابعون إن تغريدة نجيب ساويرس تعد إحراجًا للفنان محمد رمضان كونه الفنان الذي خصه بالتحديد في مقطع الفيديو بالتبرع، إضافة إلى أنه أحرج مشاهير الفن والرياضة بشكل عام كونهم أعلنوا عن تكفلهم بأسر متضررة من كورونا بعدما اتخذت الجهات المسؤولة العديد من الإجراءات الاحترازية وطالبت المواطنين بالجلوس في منازلهم على سبيل الحجر المنزلي الذي دعت له الكثير من الدول أيضًا.

وأقدم عدد من الفنانين في مصر على مساندة فئة تتضرر بشكل أو بآخر من الفيروس وهي الفئة التي تعمل بـ"اليومية" أي ليس لها راتب شهري ثابت ومن هذا المنطلق كان للمشاهير دور في إعانتهم للجلوس في منازلهم.

وانطلقت حملة التبرع فيما يعرف إعلاميًا بـ"تحدي الخير"، من جانب لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري سعد سمير، وكان عبارة عن ظهوره في مقطع فيديو يعلن فيه عن تكفله بعدد من الأسر لفترة معينة حسب مقدرته، ووصل الأمر من نجوم الرياضة إلى مشاهير الفن.

يُذكر أن تحدي الخير لمساعدة متضرري فيروس كورونا شارك فيه عمرو يوسف وتامر حسني وأنغام وهند صبري وأحمد السقا وسعد سمير وأحمد فتحي وشكابالا وحسام البدري وطارق حامد وشيكو وهنا الزاهد وغيرهم من المشاهير.