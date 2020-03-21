محمد رمضان يجلس تحت أقدام والدته في يوم الأم ويستعين بـ"راضية عني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الفنان المصري محمد رمضان، أيقونة في كل مناسبة أو حدث مستغلًا إياه بطرح أغنية جديدة في إطار توطيد تواجده في مجال الغناء الذي دخله قبل عامين تقريبًا، مع مناسبة يوم الأم التي توافق اليوم 21 مارس، فاجأ محمد رمضان، جمهوره بطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أمي ملكة".

واختار محمد رمضان عبارة يحفظها الجمهور عن ظهر قلب وهي "راضية عني" التي أطلقها في مسلسله التلفزيوني الرمضاني "الأسطورة" والذي تم طرحه قبل ثلاثة أعوام تقريبًا ولاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان الفنان المصري يوجه هذه العبارة لوالدته التي أهدى لها الأغنية ككل.

ومن المعروف أن محمد رمضان رافقته عبارة "راضية عني" التي كان يقولها للفنانة المصرية فردوس عبدالحميد التي جسدت دور والدته في المسلسل، وكان دائمًا ما يقول لها هذه العبارة ليستشهد بها أن ما يفعله من أجلها والأسرة في المسلسل ينال رضاها.

وظهر محمد رمضان، جالسًا تحت أقدامه والدته، بعدما ظهر في بداية الأغنية التي طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقال الفنان المصري لوالدته: "كل سنة وكل أمْ بخير وبصحة وسلامة، النهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم، أغنية أمي ملكة".

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وأظهر محمد رمضان اعترافًا بجميل والدته عليه في الحياة عامًة وهو ما اتضح جليًا في كلمات الأغنية التي أهداها لها والتي أوضحت أن والدته ساهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته والعديد من النجاحات التي حققها مثلما تفعل جميع الأمهات تجاه أبنائها، فيما نفّذ الفنان محمد رمضان وعده لجمهوره فبعدما طلب منهم مراسلته لاستقبال صور من بعض جمهوره تضم صور للأم مع الابن أو الابنة لإرفاقها معه في الكليب.

وجاء في كلمات الأغنية: "أمي راضية عني، أمي بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، الابتسامة تواسيني في الشداد، ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، رضاها عني من رضا رب العباد، أمي راضية عني، أمي رزق ليا بدعي ربنا كل وقت يخليها ليا".

يُذكر أن مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته محمد رمضان ومعه الفنانة نور اللبنانية وروجينا وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج محمد سامي.