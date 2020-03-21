شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا إجازة إجبارية من تصوير أعمالها بسبب عدم تعافيها من كسر قدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة شيرين رضا على إجازة اجبارية من تصوير دورها في مسلسل "ليه لأ" بسبب عدم تعافيها بشكل كامل من اصابتها بكسر قدمها التي تعرضت لها منذ فترة، حيث صورت شيرين رضا يومين فقط في العمل وأنهت عدد من المشاهد التي لا تتطلب الوقوف الى المشى، على أن تعود مرة أخرى لاستئناف مشاهدها بعد أسبوعين على أقل تقدير.



شيرين-رضا-فى-كواليس-مسلسل-ليه-لأ

ونفت شيرين رضا ما تردد فى اليومين الماضيين حول اصابتها بفيروس كورونا وذلك في تغريده على موقع "تويتر" حيث قالت: "اشاعة يا جماعة انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع. وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله"، كما كشف مصدر من داخل مسلسل "ليه لأ" أن الفنانة شيرين رضا أصيب بنزلة برد مطلع الأسبوع المنصرم وحصلت على إجازة من تصوير دورها وتم الاطمئنان عليها من قبل المشاركين في العمل مؤكدة لهم أنها أصبحت بصحة جيدة.



شيرين-رضا

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مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.



شيرين رضا

وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.