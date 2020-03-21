أوس أوس وويزو وصلاح عبد الله وأحمد فتحى ضيوف شرف "وصل أمانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال حلقات مسلسل "وصل أمانة" للفنانين على ربيع ومصطفى خاطر والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تعتمد فكرة العمل على الحلقات المتصلة المنفصلة مع ظهور فنان كضيف شرف في كل حلقتين، وصور الفنانين صلاح عبد الله وأوس أوس وويزو وأحمد فتحى مشاهدهم كضيوف شرف في الحلقات.
اوس اوس وويزو
مسلسل "وصل أمانة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبر ومحسن منصور ويلتقي على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ سنوات الماضية.
وقدم مصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس لمياء كرم وضيوف الشرف أحمد فهمى وجيهان خليل ومحمد على رزق.
أما على ربيع فقدم فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.
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