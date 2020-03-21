كمال أبو رية لـ"مصراوى": "فوجئت بمشاركة ابنى فى (قوت القلوب) مع والدته"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان كمال أبو رية إنه فوجئ بابنه أحمد يخبره بأن والدته الفنانة ماجدة زكي رشحته لدور صغير في مسلسل "قوت القلوب"، الذي تقوم ببطولته، ويبدأ عرضه غدا، على قناة الحياة، مضيفا أن أحمد يدرس منذ عامين في معهد التمثيل.

وأضاف أن هذا العمل سيكون أولى تجاربه التمثيلية، ودربته، وقلت له: "إن كنت جيد وموهوب فلتستكمل مشوارك، أما إذا لم تنجح فلا داعى للاستكمال".

وعن سر قبوله دوري ضيف الشرف فى قصة "بنات موسى" ضمن مسلسل "إلا أنا" المعروض الآن، وفيلم "حفلة 9"، الذي لم يعرض بعد، قال: "دوري فى بنات موسى ، حاز على إعجابى عندما قرأته، فالشخصية لها طعم خاص، وقد كانت استهلالة جميلة للحلقات، أما فيلم حفلة 9 فقد أديت مشهدا واحدا من خلال دور طبيب نفسى فى مصحه نفسية، يخضع لديه طارق لطفى للعلاج ، ولقد وافقت عليه بسبب حبي لطارق لطفي، والصداقة منذ زمن طويل مع غادة عبدالرازق".

وعن مشاركته فى الموسم الدرامى لرمضان المقبل قال: "للأسف لن أشارك خلاله، فأنا مشغول حاليا بالتحضير لنص يكتبه لي أحد الأصدقاء يتحدث عن شهداء الشرطة والجيش، وقد قدمته فى عمل إذاعي من قبل يحمل عنوان (سلام شهيد)، وسأقدمه في شكل مسلسل تليفزيوني تتعدى حلقاته الثلاثين حلقة، وستكون أحداثه حقيقية نستعرض فى كل حلقتين منه قصة حياة شهيد حقيقي وعائلته، وسنبدأ في اتخاذ خطوات تنفيذه بعد رمضان".

وعن حياته فى ظل العزل الصحى حاليا، قال: "أقوم بالخروج بشكل عادي إلا أنني أراعي التعليمات بالطبع، وأتحرك بحرص دون سلامات أو أحضان أو قبلات وأجلس فى أماكن نظيفة وأشم هواء نظيف".