علا رامي لـ"مصراوى": "أرحب بأدوار الأم.. ولا أبحث عن العمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانه علا رامي، التي تقوم بدور أم حاليا فى الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، أنها لا ترفض القيام بهذا الدور، مضيفاة: "أنا بالفعل أم، و لدى ابن كبير وليس صغيرا، وليست لدىّ ثمه مشكلة في تقديم هذه الأدوار".

وعن العمل قالت: "كنت حريصة على متابعة الأجزاء السابقة، التي لم أشارك فيها من مسلسل حكايات بنات، و لدىّ يقين بأن الجزء الرابع، الذي يبدأ اليوم، سينال إعجاب الجمهور، وأنا مازلت مشغولة بتصوير دوري حتى الآن، ويتبقى لي عدة أيام للانتهاء منه".

وأضافت: "لقد صورنا في العديد من الأماكن والفيلات في الجيزة، والهرم، والرحاب، ومصر الجديدة، وسأقوم بالمشاركة أيضا في الجزء الخامس من المسلسل الذى لم يقرر بعد موعد تصويره.

وعن عملها مع المخرج مصطفى أبو سيف، حفيد الراحل صلاح أبو سيف، قالت: "هو من الشباب الواعدين، ومتفهم، ومثقف إلى أبعد حد، ويتسم بالروح المرحة، ويحرص دائما على وضع اللمحات الكوميدية خلال العمل".

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وبشأن عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، أضافت: "أرى أنه شيء جيد أن تكون هناك أعمال درامية خارج السباق الرمضاني، وأتمنى أن نستمر بالقيام بأعمال فنية طيلة السنة".

وعن سر ابتعادها عن السينما منذ فترة، أوضحت أن العمل في الوسط الفني عبارة عن عرض وطلب، مضيفة: "أنا أنتظر ما يعرض علىّ، واختار المناسب لي، ولست أنا من أذهب لطلب عمل".

وعن الخطوات البطيئة لابنها الفنان عمر خورشيد في مجال الفن قالت: "كذلك الحال بالنسبه لعمر، فإن المعروض قليل وليس جيد، فيقوم بالرفض إلى أن يعرض عليه عملا جيدا، ومحترما".