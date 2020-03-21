النقاد السينمائيين ونجوم الفن يكشفون لـ الوفد دور السينما والمسرح في تخطي أزمة كورونا

تتصاعد حالات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد يومًا بعد يوم وكلما تفشى المرض كلما اتخذت الحكومات عددًا من التدابير والقرارات كانت بعيدة تمامًا عن أذهان، فمع تأجيل أغلب الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء الماضي، قرار بتعليق السينما والمسرح، فهل ستتضرر صناعة السينما بقرار تعليق دور العرض والمسرح؟ وكيف نعوض هذا الضرر النجام حول الأزمة الراهنة؟

وفي هذا التقرير سنرصد أهم تصريحات النقاد الخاصة لـ بوابة الوفد الإلكترونية:-

قالت الناقدة ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لـ الوفد: قرار تعليق السينما والمسرح جاء متأخرًا قليلًا، ولكنه ضروري جدًا حتي إذ أضر بدور العرض السينمائي والمسرح.

وأضافت ماجدة، قائلة: أمن وسلامة المواطن تضد فيروس كورونا مهم جدًا وخاصة أن خسائر الأرواح لا تقدر بثمن، مشيرة إلى أن تفشي المرض سيتسبب في اضرار وخسائر أكثر بكثير.

وابدى الناقد الفني محمد الروبي، تأيده لقرار تعليق السينما والمسرح، والذي وقال الروبي في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد: قرار سليم مليون المئة، وأنا أوافق على جميع قرارت توخي الحذر حافظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف محمد الروبي، قائلًا: يجب على الجميع أن يأخذ احتياطاته الكاملة لتفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، لأن انتشاره سيجعلنا نعاني كثيرًا، وربنا يحفظنا جميعًا.

وقالت النقادة صفاء الليثي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد: قرار التعليق دور العرض السينمائي والمسرح صائب تمامًا، ويجب على الجميع أن يتحمل حتي لا يتفشى مرض كورونا المستجد، وخاصة أن مثل تلك الأماكن لا تكون بها تهوية جيدة، وتنقل الفيروسات بها يكون بشكل كبير.

وأضافت صفاء، قائلة: عندما عودت من مهرجان الأقصر، قمت بالعزل لمدة 14 يومًا بعيدًا عن عائلتي حتي أحمي نفسي وأحميهم.

وأشارت صفاء إلى أهمية تعويض بعض الأضرار عن طريق المواقع الإعلام الاجتماعية، قائلة: بالفعل قامت بعض الوسائل الإلكترونية والمنصات الرقمية بتعويض الأفلام والمسرحيات وأيضًا الكتب.

واتفق معها في الرأي الناقد نادر رفاعي مدرس النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، قائلًا إن المنصات الرقمية سوف تفي بالغرض بعد أن أصبحت منتشرة ويعرض عليها أعمال بشكل حصري.

كما أشاد الناقد الكبير طارق الشناوي بقرار تعليق السينما والمسرح وصرح لـ الوفد: قائلًا: كان قرار متوقع أمام تداعيات الظروف، ولأن تلك القرارت عادة مثل الأواني المستطرقة.

وأوضح الشناوي معنى أواني المستطرقة، قائلًا: يحدث شئ عدد من الدول العربية ومعظم دول الخليج العربي تحديدًا أوقفت العروض السينمائية والجماهيرية عمومًا، فيكون هناك إحساس أدبي بأن مصر يجب عليها المشاركة، وخاصة أنه يوجد خطورة مؤكدة.

وأضاف الشناوي، قائلًا: التربة الصالحة لانتشار الفيروس هو وجود تجمعات كبيرة من الناس، مما جعل هذا القرار متوقعًا، وخاصة من الذين يراجعون الخريطة فهناك عدد من الدول العربية وخليجية أوقفت الدراسة، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت قليلًا في تلك الخطوة.

وأضاف الناقد طارق الشناوي، قائلًا: أما تعليق السينما والمسرح فهي تدعايات تسري لأقرب شئ للعدوى، فالجميع يفعل كما فعل سابقًا تحسبًاإلى الخطر القادم، ولأن الخطر يعني المسؤلية، فيجب على المسؤل أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حتي لا يحدث لقدر الله أي ضرر فيضع الوذر على المسؤل.

وأشار الشناوي إلى إحساسه بعدم وجود مصل حتي الآن، لوقف انتشار المرض، قائلًا: أرى تلك التداعيات شئ عادي جدًا ومنتظرة، ومن المحتمل أن يكون هناك ما هو أسوء.

Advertisements

وأضاف النقاد طارق الشناوي أيضًا بأن أحوال السينما عقب موضوع كورونا لم تحقق الإيرادات المرجوة، مشيرًا إلى أن الخسارة كانت موجودة بالفعل.

وضرب الشناوي مثلًا بأن إذ كانت هناك خسارة مقدرها 50% أو 70% في دور العرض بسبب عدم وجود جمهور، أو وجود جمهور بشكل ضئيل جدًا، فتنقل الخسارة تدريجيًا إلى الخسارة إلى 100%، وذلك بعد إغلاق دور العرض.

وأوضح الشناوي، قائلًا: مؤكد هذا الحال سيؤثر سلبًا على الإنتاج، لأن أصحاب الأعمال الفنية ستترجع وأن من يشارك في إنتاج عمل فني سوف يقوم بإنهائه، مفترضًا بأن من انفق 15 مليون جنيهًا وباقي 5 مليون جنيهًا من المؤكد أنه سيجازف وسيكمل تصويره، لكن من لم يبدأ مؤكد

أنه لم ييدأ وسينهي فورًا.

وأشار الناقد طارق الشناوي بأن قرار التعليق سيؤثر في الأيام المقبلة على الحركة وقطاع الإنتاج، مضيفًا بأن كل ذلك من المتوقع وربما يأتي خبر يوقف هذا الخطر.

وأنهى النقاد طارق الشناوي حديثه بأن ما يوقف ذلك الخطر هو وجود مصل، قائلًا: العالم في سباق من أجل المصل فإذا نجح وتم اكتشاف المصل فسوف يزول الخطر، ولكن حتي الآن يجب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقف ضد هذا القرار، قائلًا: في قناعتي الشخصية بأن الخطر ليس بهذا الحجم الخطير، ولكن الاحتراز جزء من واجب الدول وليس للأفراد فقط.

ومن ناحيتها أكد صفوت الهلباوي مدير توزيع شركة دولار فيلم إغلاق دور العرض سوف تتسبب في خسارة قرابة 5 ملايين جنيه أسبوعيًا ما سيتسبب في إعاقة شركات الإنتاج عن تمويل المزيد من الأعمال السينمائية، مشددًا على أن عزوف المواطنين عن السينما خسارة كبيرة لصناعها.

وأشار الهلباوي متمنيًا بأن تنتهي تلك الأزمة سريعًا حتي لا تتسبب في خسائر ضخمة.

كما أكد الفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي سابقًا، بأن الأعمال المسرحية من الصعب تعويضها في الفترة الحالية، وذلك لأن فكرة تجمع الناس في مكان للمشاهدة نجوم الفن وهم يقومون بالتمثيل، يعلق بالذهن أكثر من مشاهدة عبر شاشة.

وقال أحمد شاكر لـ الوفد أنه من الصعب أن يرجع المسرح كما كان إلا حالة تعافي البلاد من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شاكر: كان يوجد حل وهو أن يتم تصوير الأعمال المسرحية، مشيرًا إلى أن هناك تقصير من القطاع العام وأيضًا الخاص، بسبب عدم الاهتمام بفكرة تصوير الأعمال المسرحية.

وأشار أحمد شاكر، قائلًا: كثير من الأعمال لم يتم تسجيلها، وفي ذلك خطر على حفظ التراث المسرحي.

وأضاف أحمد شاكر، قائلًا: ملايين من الناس، من يتواجدون حاليًا في منازلهم، و يشعرون بالملل، هذا لعدم وجود أعمال مسرحية تعرض بالتلفزيون، مؤكدًا بأن المسرح لديه سحر المتعة أكثر بكثير من الأعمال السينمائية.

وانهى شاكر حديثة، قائلًا: في الوقت الحالي يوجد أزمة نحن نعيشها، وكانت هتفرق كثيرًا جدًا لو كان يوجد وسائل ترفيهية ترفه عن ملايين من الذين يمكثون في البيوت، كانوا سيجدون شئ يشاهدونه أمام التلفزيون.

أقرأ أيضًا:-

1- ماذا لو أغلق كورونا دور العرض السينمائية في مصر ؟

2- محمد الروبي لـ الوفد: قرار تعليق السينما والمسرح يحفظ أمن وسلامة المواطنين

3- ماجدة خير الله لـ الوفد: تعليق السينما والمسرح يضر ولكنه ضروري جدًا

4- صفاء الليثي لـ الوفد: قرار تعليق دور العرض السينمائي والمسرح صائب

5- طارق الشناوي يتحدث لـ الوفد بعد تعليق السينما والمسرح

6- أحمد شاكر لـ الوفد: كورونا كشف لنا أهمية تصوير الأعمال المسرحية