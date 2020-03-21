خاص الفن - منى زكي تعلن حالة طوارئ في منزلها

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن الممثلة المصرية ​منى زكي​ تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن إلا أنها فرضت حالة طوارئ في منزلها لخوفها على أولادها الصغار فمنعتهم من الخروج من المنزل تماما مع مراعاة كافة التفاصيل التي تضمن سلامتهم خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس ​كورونا​ وتزايد الأعداد.

من ناحية أخرى انتهت منى زكي قبل فترة بسيطة من تصوير مشاهدها بالكامل في فيلم "العنكبوت" والذي تعود من خلاله لمشاركة البطولة أمام الممثل ​أحمد السقا​ وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الصيفي السينمائي المقبل لكن تم تأجيل أخذ القرار لحين عودة السينما مرة أخرى.

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