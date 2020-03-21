رسالة عميقة وجهها أندريا بوتشيلي للناس للاستفادة من البقاء في المنازل

ميرنا وليد - بيروت - في ظل إلتزام الكثير من الناس منازلها من اجل الحد من انتشار فيروس ​كورونا​، وجه السوبرانو العالمي ​أندريا بوتشيلي​ رسالة عميقة للناس للإستفادة من ذلك، فكتب أندريا:

"هناك باب آخر في كل منزل ، أينما كنا. يمكننا الدخول والخروج منه دون خوف أو اتخاذ احتياطات إضافية، يمكننا السفر وزيارة أحبائنا ومقابلة عدد لا يحصى من الناس الجدد. يتطلب فتحه قوة الإرادة فقط لأخذ دقيقة من الصمت التام وسؤال أنفسنا ما هو المهم حقًا وما هو غير ذلك. يمكن العثور على مفتاح هذا الباب الآخر عند مفترق الطرق بين الرأس والقلب: إذا كنت تريد العثور عليه ، فستجده.

هناك منزل داخل كل واحد منا لا مثيل له ، جميل ومرحّب ، مليء بضوء الشمس ، مع حديقة مزهرة ، ومدخل للعالم وشرفة تطل على عالم لا نهائي. منزل مكون من العجائب ، والرغبة في المشاركة ، والحب ، واليقين من أن هذا العالم الأرضي بأكمله هو عائلة واحدة كبيرة.

دعونا نستخدم هذه الإقامة الإلزامية في المنزل للبحث عنه ، لاكتشاف الجمال الذي لا حدود له لما نحتفظ به في الداخل وكل ما نحن عليه."