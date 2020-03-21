سلمان تكشف حقيقة الفيديو المسرب لها و"خلو ثلاجتها من الطعام

بثت الفنانة العراقية سعاد سلمان، المقيمة في الكويت مقطع فيديو "لايف" على حسابها بـ"انستغرام"، ردت خلاله على مقطع فيديو آخر مسرب لها وهي تشكو خلاله لأحد أصدقائها "ضيق حالها" وتطلب إقراضها مبلغًا من المال، حيث أوضحت "سلمان" في مقطع الفيديو الذي بثته أنها لم تطلب أموالًا من أحد قائلة: "عيب هالكلام الولد يبي يصور وينزل وهذا عمل بيني وبينه وما طلبت منه فلوس أنا قلت سلف وهذا الشيء بيني وبينه ضمن العمل".

وتابعت قائلة: "تتكلمون وتقولون عني طرارة عيب ماني طرارة، شنو قاعدين تقولون، أنتم تتكلمون بأشياء غلط بحق غيركم، وما له داعي نتكلم على الناس وإحنا ما ندري شو في بيوتهم"، معربة عن استيائها بشأن مضايقة البعض لابنتها ويقولون لها "أمك طرارة"، متابعًة: "عيب تضايقون بنتي يرضيكم أنزل الشارع، وحسبي الله فيمن يثير مشاكل بيني وبين بنتي أنتم ما تدرون هذا الشيء كيف سبب لي أزمة، كل إنسان يمر بمحنة وضيقة نحن مو أثرياء أو أغنياء".

وأردفت قائلة: "تقولون بنتي عندها صالون، وين حاطين عينكم انتوا، قهرتوني وصار جسمي مسمر"، وردت على بعض من طالبوها بتجاهل من يتحدثون عنها، فقالت: "ما أقدر أطنش الكلام السلبي، الناس قاعدين يدشون عند بنتي شوفوا أمك طرارة، ورب الكعبة ماني طرارة أنا إنسانة محترمة".

واتضح من حديث البعض أن الشخص الذي طلبت منه مساعدة مالية هو نجم مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، شهاب الشهير بـ"ملح الإنستغرام"، حيث أعرب البعض عن استيائهم من تسريبه للفيديو واصفينه بأنه "غير محترم"، وقال لها آخرون: "رحتي للشخص الخطأ"، فردت سعاد سلمان قائلة: "مين الشخص الصح اللي أروحله أنا ما أعرف أحد ولا أكلم أحد".

وتابعت الفنانة سعاد سلمان قائلة: "أنتم ما تعرفوني، وأدعو أن أكون خفيفة على قلوب الناس، ودايما محترمة، وبنتي اللي فيها مكفيها، والشكوى إلى الله دائما"، مبينة أن البعض تحدث عن ذهابها لبيع ذهبها، قائلة: "إيش دراكم إنه ذهب هل إنتي رحتي وزنتيه عشان تعرفي إنه ذهب".

وأكدت سعاد سلمان أنها لا تسكن مع ابنتها قائلة: "مش ساكنة عند بنتي ساكنة في شقة صار لي 20 سنة فيها، ومو من حق أحد يتحدث مع ابنتي ويسوي بيني وبينها مشاكل بنتي هي كل حياتي وما أحب تسوون مشاكل بيني وبينها، عورتوا قلبي، وأنتم ما تعرفون كيف أنا أتألم".

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وأضافت: "أنا مسوية تكميم وقاعدة أتعب والله العظيم من بعد صلاة العشاء بتعب ومو قادرة أقوم من كثرة الألم من معدتي وبرجع وتعبانة ماله داعي تضايقوني، كل كلامكم تأذوني وتأذون بنتي"، وعن مشاركتها في أعمال في رمضان المقبل قالت: "كل شيء توقف وخرب علينا الكورونا فين الأعمال اللي راح تنعمل"، مشيرة في ردها على أحد المتابعين الذي طالبها بالحديث باللهجة العراقية قالت: "ما أعرف أتحدث عراقي، الإنسان يتكلم بلهجة المكان اللي اتربى فيه".

وردت على آخر ما وصلت إليه بعد عملية التكميم التي أجرتها فقالت: "ما وصلت حق الشيء اللي أبيه حتى الآن، قبل العملية نزلت 10 كيلو وبعدها نزلت 20 كيلو، وما قاعدة آكل من بعد العملية ما بقدر، البعض يقول إني دبة ولكن مو مثل الأول ملابسي صارت واسعة"، وتجاهلت سعاد سلمان، الرد على مواطن سعودي (27 عاما) طلب الزواج منها، كما رفضت الرد على متابع آخر قالت لها: "كنتي طلبتي فلوس من أحلام معروفة بتساعد الفنانين"

وكانت قد أثارت الفنانة سعاد سلمان جدلا خلال الساعات الماضية بعد تسريب فيديو لها اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال حديث مع أحد الأصدقاء، إذ ظهرت وهي تشكو لهذا الصديق عن ضيق حالها، وخلو ثلاجة منزلها من الطعام بسبب هذا الأمر، كما تطالبه بأن يقوم بإقراضها مبلغا من المال.

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