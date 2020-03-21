القاهرة – لايف ستايل
أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها استكملت، الخميس، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "البرنس" في مدينة 6 أكتوبر المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وأضافت بدر أن العمل توقف تصويره خلال الفترة الماضية بسبب الأمطار وانتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر بشكل كبير حول العالم، مؤكدة أن العمل يتم تصويره بشكل طبيعي هذه الفترة.
"البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
قد يهمك ايضاً:
نجلاء بدر تعود في قرار اعتذارها وتبدأ تصوير "البرنس" مع محمد رمضان
نجلاء بدر توضح حقيقة خلافها مع دينا الشربيني
كانت هذه تفاصيل خبر بدر تستكمل تصوير أحداث مسلسلها الجديد "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.