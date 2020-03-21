بدر تستكمل تصوير أحداث مسلسلها الجديد "البرنس"

أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها استكملت، الخميس، تصوير أحداث مسلسلها الجديد "البرنس" في مدينة 6 أكتوبر المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأضافت بدر أن العمل توقف تصويره خلال الفترة الماضية بسبب الأمطار وانتشار فيروس "كورونا" الذي انتشر بشكل كبير حول العالم، مؤكدة أن العمل يتم تصويره بشكل طبيعي هذه الفترة.

"البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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