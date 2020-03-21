لمجرد يكشف تفاصيل قضية اغتصابه لفتاة في فرنسا للمرة الأولى

كثيرًا ما آثار النجم المغربي سعد لمجرد، الجدل، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت له في فرنسا باغتصاب فتاة، وإلقاء القبض عليهم ووضعه رهن الاحتجاز لفترة من الزمن، إلا أنه يبدو أن "سعد لمجرد" قرر مصارحه جمهوره والكشف عن تفاصيله أزمته الأخيرة، قائلًا: "لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي.

وتابع "لمجرد" في أول ظهور إعلامي له في أحد البرامج التلفزيونية قائلًا: "لابد أن أكون مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة أفادتني أكثر على المستوى الشخصي".

يذكر أن سعد لمجرد تم إلقاء القبض عليه في فرنسا من فترة بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية وتم حبسه، وأفرج عنه بكفالة مع الإقامة الجبرية في فرنسا لحين الانتهاء من التحقيقات.

على الجانب الآخر، أطلق سعد لمجرد مبادرة لكل الشعب المغربي بغناء النشيد الوطني كل مواطن من شرفة منزله يوم السبت المقبل الساعة العاشرة مساء، للتعبير عن تماسكهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في عدد كبير من بلدان العالم.

ونشر لمجرد فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، معلقا عليه:"نداء لكل مغربي ومغربية: السبت.. موعد مع الوطن.. نهار السبت 21 مارس مع 10 ديال الليل، نغنيو كلنا النشيد الوطني من البالكو ولا من السطح ولا من الشرجم...بغينا المغرب كلو يكون فدارو و نغنيو جميع النشيد الوطني".

وتابع :"رسالتنا: - نقولو كلنا بصوت واحد نعم للحياة، لا للموت -باش نقولو شكراً للناس لي كاتواجه الفيروس فالسبيطار, السلطات الأمنية، الأسلاك العسكرية و الشبه عسكرية و الإدارية..باش يسمعونا حتى الناس لي كتداوا و ما نقدروش نشوفوهم".

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واختتم سعد قائلا: "نهار السبت نغنيو ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار .. باش نرفعوا المعنويات ديالنا، و تا واحد فينا ما يبقى يحس براسو بوحدو".

وكانت وزارة الصحة المغربية، أكدت أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، كما أعلنت أن 271 حالة مشتبها في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبية.

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