أنغام تخرج عن صمتها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم بفيديو عن "كورونا"

خرجت الفنانة أنغام عن صمتها الطويل خلال الفترة الماضية والتي شهدت أزمة انفصالها عن زوجها الملحن أحمد إبراهيم، حيث جاء ظهورها الأخير بسبب حملة الدعم التي أطلقتها العديد من المؤسسات الخيرية وانضم إليها النجوم وحرصت الفنانة أنغام على المشاركة فيها.

ونشرت الفنانة أنغام عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو جديد لها بعد أزمتها مع الملحن أحمد إبراهيم، ظهور أنغام جاء بسبب تحدي الخير الذي انتشر بين النجوم خلال الساعات الماضية في محاولة منهم لمساندة كل الأسر التي تضررت من أزمة فيروس "كورونا" حيث أكدت أنغام أنها سوف تتكفل بـ80 أسرة سوف تساعدها خلال إحدى الجمعيات الخيرية فقالت: "قبلت تحدي أمير طعيمة وبإذن الله سوف أتكفل بـ80 أسرة وبتحدي يسرا وغادة عبد الرازق، وإلهام شاهين، وهاني فرحات".

ولم تظهر أنغام خلال الفترة الماضية إلا عبر فيديو قصير نشرته عبر خاصية "الأستوري" على "إنستغرام" وهي تستعد لطرح ألبومها الجديد في إشارة اعتبرها البعض رسالة تجاهل إلى زوجها أحمد إبراهيم الذي بدأت الخلافات بينهما بعدما نشر رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" وجهها إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى في يوم المرأة العالمي، وتردد أن الفنانة أنغام رفعت دعوة خلع على أحمد إبراهيم الذي سعى في أكثر من رسالة نشرها عبر حسابه على "انستجرام" في كسب ود أنغام من جديد.

ونشر أحمد إبراهيم هجوما على المنتقدين لأنغام خلال الفترة الماضية حيث نشر عبر حسابه على "أنستجرام" صورة تجمعه مع أنغام وهو يقبل رأسها وعلق عليها قائلا: "حقك عليا انا يا ست الستات تبقى الاسود اسودا والكلاب كلاب عارفين نفسهم"، في إشارة منه إلى الأشخاص الذين هاجموا الفنانة في ظل الأزمة التي اشتعلت بينهما، بينما لم تعلق ياسمين عيسى الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم على هذه الأزمة واكتفت بالصمت وعدم التعليق.

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