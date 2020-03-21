شكرا لقرائتكم خبر عن "ونسنى" مسلسل جديد يجمع نجوم برنامج SNL بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المخرج المخرج رامى رزق الله على تصوير مسلسل جديد بعنوان "ونسنى" الذي يشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب، ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل اسلام إبراهيم ومحمود الليثي واحمد سلطان ونانسى صلاح، حيث يكثف روق الله ساعات التصوير بسبب ضيق الوقت.

ويتضمن المسلسل مشاركة أكثر من ضيف شرف خلال أحداث المسلسل الذي يقوم بكتابته ورشة كتابة بقيادة تامر فرج، وتدور احداث المسلسل في إطار كوميدي.

على جانب آخر سبق وأعلن المؤلف تامر فرج في وقت سابق عبر صفحته علي فيس بوك عن فتح باب فرصة للوجوه الشباب من أجل المشاركة خلال أحداث المسلسل، حيث نوه إلى اسم العمل، وكتب أنه من إخراج المخرج رامي رزق الله.

جدير بالذكر أن الثنائي المخرج رامي رزق الله والمؤلف تامر فرج سبق وتعاونا من قبل خلال مسلسل "طلعت روحى" الذي قامت ببطولته الفنانة انجي وجدان، وشاركها البطولة نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز ودنيا ماهر وحقق ردود فعل إيجابية أثناء طرحه علي شاشة قناة سى بى سى.