شكرا لقرائتكم خبر عن Sonic the Hedgehog يواصل تحقيق الإيرادات رغم غلق غالبية دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم المغامرات والحركة Sonic the Hedgehog، فى تحقيق الإيرادات الجيدة، التى صلت إلى 306 ملايين 740 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد طرحه يوم 14 فبراير الماضى، فى 4167 دار عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من غلق أغلب دور العرض حول العالم، بسبب انتشار فيروس الكورونا ول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 146 مليونا و 40 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 160 مليونا و700 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم.

وكانت قد توقعت شركة Paramount Picturesأن العمل من الممكن ان يتخطى افتتاحية فيلمDetective Pikachu ، العام الماضى التي وصلت إلى 54 مليون دولار أمريكى، في ثلاثة أيام.

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وحصل فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو أنتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.