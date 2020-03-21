شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة ينهى مونتاج 70% من "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج مجدى أبو عميرة من مونتاج 70% من مسلسل "قوت القلوب"، حيث استأنف فريق العمل التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد توقف استمر لمدة أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، واستغل أبو عميرة مونتاج الحلقات من المسلسل للإنتهاء منها قبل عرض المسلسل السبت المقبل على شاشة الحياة.

وكشفت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "قوت القلوب" عن الأغنية الدعائية للمسلسل، الذى تلعب بطولته النجمة القديرة ماجدة زكى، بصوت النجم اللبناني وائل جسار، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت.

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وينتمى العمل لنوعية الدراما المطولة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكى دور مُدرسة ذات شخصية غير متزنة، ما يجعلها تتسبب فى الحرج لأسرتها وابنها، الذى يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع فى عدة مشكلات بسبب تصرفات والدته.

وفى سياق متصل، كانت قد أطلقت الجهة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل و تضمن إثارة وتشويق من خلال جريمة قتل تتهم فيها ماجدة زكى خلال الأحداث.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.