مؤلف "بت القبايل": هذا أصعب مشهد كتبته في المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف شاذلي فرح، مؤلف مسلسل "بت القبايل"، عن المشاهد الصعبة التي واجهته في أثناء كتابة الأحداث الدرامية بالعمل الذي امتد لـ45 حلقة.

وقال شاذلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مشهد المواجهات في المسلسل، كان في غاية الصعوبة عند الكتابة، والذي جمع فيما بين الشيخ طه "مفيد عاشور"، وشمس الجمال "عمرو عبدالجليل"، والمواجهة التي جمعت بين شمس الجمال وعطية "ياسر صادق".

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وأضاف: "دول أكتر مشهدين تعبت فيهم في التفكير والكتابة، وتطلب مني مجهودا مضاعفا للانتهاء منهما بهذه الطريقة التي ظهرت في الأحداث".

وعرضا قناة "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، الحلقة الأخيرة من مسلسل"بت القبايل" في تمام الساعة التاسعة مساءً، والمسلسل ناقش تشابكات العلاقات الإنسانية من خلال بعض المواقف الأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار دراما صعيدية.

"بت القبايل" بطولة: عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وسيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.