تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تهاجم عدم منع صلاة الجمعة وتسخر من وزير الأوقاف: أنت غريب جدا

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف المصري - بسبب عدم منعه صلاة الجمعة .
وأضافت: أنت كده يعني لما حد يتعدي ويتوفي هتاخد جايزة من ربنا؟ .. طبعا
واستنكر وزير الأوقاف المصري المطالبة بمنعة صلاة الجمعة مستعينا بحديث للنبي محمد قال فيه (لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها).
وعلقت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر على تصريحات الوزير قائلة: هو سعادتك بتعمل كده ليه .. ما ربنا قال (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) .. بجد أسفة مش فاهماك .
وأضافت: أنت كده يعني لما حد يتعدي ويتوفي هتاخد جايزة من ربنا؟ .. طبعا
لأ .. أنت غريب يا شيخنا.