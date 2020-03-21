تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تهاجم عدم منع صلاة الجمعة وتسخر من وزير الأوقاف: أنت غريب جدا

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف المصري - بسبب عدم منعه صلاة الجمعة .

واستنكر وزير الأوقاف المصري المطالبة بمنعة صلاة الجمعة مستعينا بحديث للنبي محمد قال فيه (لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها).

وعلقت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر على تصريحات الوزير قائلة: هو سعادتك بتعمل كده ليه .. ما ربنا قال (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) .. بجد أسفة مش فاهماك .

وأضافت: أنت كده يعني لما حد يتعدي ويتوفي هتاخد جايزة من ربنا؟ .. طبعا

لأ .. أنت غريب يا شيخنا.

