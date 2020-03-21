أكد الفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي سابقًا، بأن الأعمال المسرحية من الصعب تعويضها في الفترة الحالية، وذلك لأن فكرة تجمع الناس في مكان للمشاهدة نجوم الفن وهم يقومون بالتمثيل، يعلق بالذهن أكثر من مشاهدة عبر شاشة.
وقال أحمد شاكر في تصريحات خاصة لـ الوفد: أنه من الصعب أن يرجع المسرح كما كان إلا حالةتعافي البلاد من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف شاكر: كان يوجد حل وهو أن يتم تصوير الأعمال المسرحية، مشيرًا إلى أن هناك تقصير من القطاع العام وأيضًا الخاص، بسبب عدم الاهتمام بفكرة تصوير الأعمال المسرحية.
وأشار أحمد شاكر، قائلًا: كثير من الأعمال لم يتم تسجيلها، وفي ذلكخطر على حفظ التراث المسرحي.
وأضاف أحمد شاكر، قائلًا: ملايين من الناس، من يتواجدون حاليًا في منازلهم، و يشعرون بالملل، هذا لعدم وجود أعمال مسرحية تعرض بالتلفزيون، مؤكدًا بأن المسرح لديه سحر المتعة أكثر بكثير من الأعمال السينمائية.
وانهى شاكر حديثة، قائلًا: في الوقت الحالي يوجد أزمة نحن نعيشها، وكانت هتفرق كثيرًا جدًا لو كان يوجد وسائل ترفيهية ترفه عن ملايين من الذين يمكثون في البيوت، كانوا سيجدون شئ يشاهدونه أمام التلفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شاكر لـ "الوفد": كورونا يكشف لنا أهمية تصوير الأعمال المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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