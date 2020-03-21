شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات فيلم Bad Boys For Life عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life ان يحقق ايرادات وصلت الي 419 مليون دولار امريكي حول العالم وذلك في الوقت الذي يحقق فيه قطاع السينما خسائر ضخمة بسبب غلق عدد كبير من دور العرض حول العالم اضافة الي توقف سوق الصين كسوق يستقبل العديد من افلام السينما.

وبلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Lifeحول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

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يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.