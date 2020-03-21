كيف هنأت عزة مجاهد والدتها فيفي عبده بمناسبة عيد الام؟

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 05:53 صباحاً - يحتفل العالم اليوم السبت 21 اذار/مارس بمناسبة عيد الام حيث تمتلىء مواقع التواصل الاجتماعي برسائل المعايدة للامهات. وقد احتفلت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة فيفي عبده بهذه المناسبة على طريقتها موجهة رسالة الى والدتها عبر حسابها على انستغرام. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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