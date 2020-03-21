شاهد.. ماذا اهدى محمد رمضان والدته بمناسبة عيد الام؟

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 05:53 صباحاً - أطلق الفنان المصري محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان “أمي ملكة”، وأهداها لوالدته بمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم السبت 21 اذار/ مارس. وظهر محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، وقد جلست والدته على كرسي بينما جلس هو على الأرض إلى جانبها. وقال محمد رمضان: “كل سنة وكل ام بخير وصحة وسلامة النهاردة جيت سمعت امي هدية عيد الام اغنية امي ملكة”

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