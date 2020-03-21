ماجي بوغصن وزوجها يتكفلان بمصاريف 250 أسرة لمكافحة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكتف الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن بإرشادات الوقاية والتدابير الدقيقة لمواجهة خطر كورونا، وبالإضافة إلى تشجيع محبيها للبقاء في منازلهم، قامت بخطوة إيجابية لمكافحة انتشار المرض.

ماجي وزوجها المنتج جمال سنان اعلنا عن تكفلهما بمصاريف 250 أسرة محتاجة طوال فترة الحجر المنزلي، في محاولة لمساعدة المسئول عنهم في البقاء بالمنزل دون عناء، كما تبرعت النجمة اللبنانية وزوجها صاحب شركة «إيجل فيلمز» بمبلغ لوزارة الصحة لمساعدة المستشفيات الحكومية في معركتها ضد فيروس كورونا.

النجمة اللبنانية نشرت فيديو حمّست فيه متابعيها وغيرها من المشاهير على القيام بخطوات ايجابية على غرار ما قامت به، مشددة على أنها تفضل فعل الخير بالسرّ، لكنها أرادتها أن تكون هذه الخطوة علنية لتشجع باقي الفنانين على تقديم المساعدات كل بحسب إمكاناته، حيث ارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «كل شخص بيقدر يساعد ما يتردد لو بمبلغ صغير كل حدا حسب قدرتو نحنا منعمل اللي علينا والله الحامي».

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من ناحية أخرى، تشارك الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «أولاد آدم» حيث غيرت من شكلها، وحصلت على «لوك» جديد، إذ تخلت عن الشعر الطويل، وحصلت على تسريحة شعر قصيرة، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصور لها من داخل أحد صالونات التجميل، معلقة عليها: «لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما».

يُذكر أن «أولاد آدم» تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وتشارك ماجي في بطولته أمام مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، وغيرهم.

ماجي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وذلك أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم.