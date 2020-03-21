شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حلقات جاهزة من "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" والتصوير بالكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للفنانين محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام فيديو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة فقط، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى، وهو التعاون الأول بين فيديو وتوتة في الدراما التليفزيونية، وجمعت المشاهد الأولى بين توتة وفيديو وممثلين آخرين في مدينة أكتوبر.

وقال محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365" إن فريق العمل مستمر في تصوير المسلسل مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل اللوكيشن، مشيراً إلى أن جميع العاملين يرتدون الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الايدين بالماء والصابون والتعقيمات وخلافه .

وأشار "توتة" إلى أن فريق عمل المسلسل يصور حالياً 8 حلقات فقط، لحين انتهاء الكتاب من باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة، موضحاً إلى أن مؤلفين العمل يسعون للانتهاء من كتابة المسلسل خلال مطلع شهر أبريل على أقصى تقدير.

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن إستئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوم على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة يسرقان بنك، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.

كما يعرض حالياً لـ محمد عبد الرحمن توتة فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، محققاً ايرادات كبيرة وصلت لـ 25 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات، ويشارك فى بطولته كل من النجوم فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أحمد العوضى، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، انتاج سينرجى فيملز.