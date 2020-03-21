شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة National Treasure تصل ديزنى بلس 30 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزنى + عن طرحها فيلم National Treasure ، بداية من 30 إبريل المقبل، ويعد هذا العمل من أكثر الأعمال المحبوبة لدى الكثيرين، الذين شعروا بـ خيبة أمل بعدم طرح العمل مع بداية عمل المنصة فى نوفمبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " comicbook "، إلا أن الشبكة أبرمت صفقة مع شبكة نيتفلكس لـ طرح السلسلة على منصتها.

لا تزال سلسلة National Treasure تعرض على شبكة Netflix، لذلك إذا كنت مشتركًا في كلتا الخدمتين، فـ يمكنك من الناحية الفنية الانغماس في هذه الميزة المزدوجة الآن، سيكون عليك فقط مشاهدة واحد على Netflix والآخر على Disney +، على الأقل حتى 30 إبريل.

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كما قررت شبكة Disney Plus، طرح فيلم الأنيمشن Frozen 2، على شاشتها قبل الموعد المحدد بـ حوالى الـ 3 شهور، على أن يتوفر فيلم الأنيمشن في كندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 17 مارس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وذلك في محاولة منهم لـ مفاجأة العائلات "ببعض المرح والفرح خلال هذه الفترة الصعبة"، في إشارة إلى وباء COVID-19 العالمي، الذي أعلن بسببه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك في بيان: "فيلم الأنيمشن "Frozen 2"، له قاعدة جماهيرية كبيرة، بـ جميع أنحاء العالم من خلال مواضيعها القوية للمثابرة، والمهمة لـ الأسرة، ويسعدنا أن نتمكن من مشاركة هذه القصة في وقت مبكر مع مشتركي Disney + فى المنزل على أي جهاز".

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.