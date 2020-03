شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد بـ حديث إسلامى فى أولى حلقات مسلسل Elite على شبكة نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اولى حلقات مسلسل Elite، استشهاد بـ حديث إسلامى، وذلك فى خلال أحدى المشاهد، التى جمعت بين أبطال المسلسل، ودار المشهد، حول إقناع شخص يدعى "مالك"، لـ "نادية"، على أنه على استعداد لكى يتخطى كل ما حدث منها من أخطاء لكى يكون معها، خاصة أن كليهما مسلم، فـ قال لها "The one who repents from sin, is like one who did not sin"، "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".



Elite

طرح الموسم الثالث من مسلسل Elite، على منصة بث نيتفلكس يوم 13 مارس الجارى، وتضمن الموسم 8 حلقات، التى حصلت على تقييمات عالية، تراوحت بين 7 و 8 على موقع imdb.

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، ومن المقرر أن تظهر هذه الشخصيات في الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، نانو (خايمي لورينتي لوبيز)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، ومن المقرر أن يعودوا جميعهم للموسم الثالث إلى جانب أعضاء فريق الممثلين الجدد: كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

Advertisements

وكانت قد تمت مشاهدة الموسم الأول من Élite، وفقًا لـموقعVariety، من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".