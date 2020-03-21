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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز صورة له في طفولته مع والدته، عبر حسابه على إنستجرام، بمناسبة عيد الأم.
وعلق عبدالعزيز على الصورة: "أمي الغالية.. ربنا يخليكي لينا ويباركنا في حضرتك ويجمعنا دايما على كل خير، عيد أم سعيد، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير، ويا رب دايما إن شاء الله في أحسن صحة وحال، ملحوظة هذا الطفل يبقى أنا، واسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".
يذكر أن عددا كبير من الفنانين شاركوا جمهورهم بصور مع أمهاتم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة معها في طفولته.. محمد محمود عبدالعزيز يهنئ والدته بعيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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