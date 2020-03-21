محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان هاني عادل فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يوجه بها عدة رسائل، بخصوص الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا.
وقال هاني في الفيديو، إن القطط والكلاب لا تنقل العدوى، مضيفا: "عشان في ناس طردتهم وناس بتقتلهم في الشارع".
وأضاف: "لما تروح السوبر ماركت لا تشتري 35 كيس مكرونة و40 كيس رز، واحد جنبك مش لاقي كيسين يروح بيهم، إحنا مش في مجاعة".
وتابع: "شجع البقال والسوبر ماركت الصغيرة اللي جمبك زي الباعة الجائلين، اشتري منهم الخضار واغسله كويس، واغسل إيديك كويس".
واختتم: "خليك بالبيت وماتنزلش كتير، متدخلوش قهوة وتقفلوا على نفسكم، بلاد حاولوا يستنصحوا زيكم كده ودلوقتي متبهدلين، وهما عندهم منظومة صحية أحسن مننا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "إحنا مش في مجاعة وبلاش استنصاح".. 4 رسائل من هاني عادل بسبب كوورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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