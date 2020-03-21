فيديو| "إحنا مش في مجاعة وبلاش استنصاح".. 4 رسائل من هاني عادل بسبب كوورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان هاني عادل فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يوجه بها عدة رسائل، بخصوص الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال هاني في الفيديو، إن القطط والكلاب لا تنقل العدوى، مضيفا: "عشان في ناس طردتهم وناس بتقتلهم في الشارع".

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وأضاف: "لما تروح السوبر ماركت لا تشتري 35 كيس مكرونة و40 كيس رز، واحد جنبك مش لاقي كيسين يروح بيهم، إحنا مش في مجاعة".

وتابع: "شجع البقال والسوبر ماركت الصغيرة اللي جمبك زي الباعة الجائلين، اشتري منهم الخضار واغسله كويس، واغسل إيديك كويس".

واختتم: "خليك بالبيت وماتنزلش كتير، متدخلوش قهوة وتقفلوا على نفسكم، بلاد حاولوا يستنصحوا زيكم كده ودلوقتي متبهدلين، وهما عندهم منظومة صحية أحسن مننا".