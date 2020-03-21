إصابة المغنية الهندية كانيكا كابور بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشفت الممثلة الهندية كانيكا كابور في رسالة أعلنتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، عن إصابتها بفيروس كورونا.

كما إفادات تقارير أن ممثلة بوليوود كانيكا كابور التي عادت مؤخراً من لندن قد أصيبت بفيروس كورونا.

وتشير التقارير المتداولة أن مغنية Baby Doll هي أول شخصية مشهورة في الهند تُصاب بالفيروس. وفقا لتغريدة نشرها محررة موقع ABP News ، عادت كابور من لندن قبل أيام قليلة وخبأت حقيقة أنها مصابة بالفيروس.

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وبحسب ما ورد انتقلت المغنية الى فندق فخم في المدينة استضافت أيضًا حفل عشاء.

شائعة أخرى تدعي أن الممثلة اختبأت في حمام المطار عند الهبوط وتسللت دون إبلاغ أي شخص. وكشفت تغريدة من المحرر المساعد في موقع “الهند اليوم” ، أن كانيكا التي كانت قادمة من المملكة المتحدة يوم الأحد قامت بإخفاء تاريخ سفرها عن السلطات. في لكناو ، “وحضرت حفلًا حضره 100 شخص على الأقل.”

فيما أكدت صفحة تويتر الرسمية لوكالة الأنباء أن مغنية بوليوود قد تم اختبارها بشكل إيجابي. وأبلغت تغريدة أن “4 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في لكناو ، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 9.