هند البحرينية: هكذا اكتشفت اصابتي بالكورونا.. وقبلها كانت أنفلونزا الخنازير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استضافت النجمة اللبنانية مايا دياب، الفنانة البحرينية هند في أو لقاء إعلامي لها في أعقاب إعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر برنامج «Side Talks with Maya» على تطبيق انستجرام، والذي تقدمه مايا من داخل منزلها.

هند كشفت كواليس اصابتها بالمرض قائلة: «كنت في رحلة من باريس إلى البحرين ولدى خروجي من الطائرة شعرت بارتفاع حرارتي ، لكن ظننت أن يكون الموضوع جراء تعب السفر لا أكثر»، وتابعت: «خضعت لاجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية وأخبروني أن العوارض التي أعاني منها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على من هم بعمر الستين عاماً وما فوق».

الفنانة البحرينية تتواجد حالياً بإحدى مستشفيات الحجر الصحي بالبحرين، وعن كيفية قضاء وقتها في الحجر قالت: «أتناول الطعام والبزر واستخدم الهاتف طبعاً، وقررت أن أبدأ غدا ممارسة الرياضة في الغرفة من خلال تمارين المعدة وتمارين أخرى تساهم في رفع مناعة الجسم».

وفي رسالة طمأنة لمتابعي اللقاء، قالت هند: «لا داع للخوف ويعزلوننا كي لا ننقل المرض لمن هم في عمر أكبر ولمن نحبهم»، في الوقت الذي شددت فيه على ضرورة البقاء في المنزل لأنها الطريقة الوحيدة لقتل الكورونا، كما أكدت أن حب الناس لبعضهم وخوفهم على البعض هو السبيل الوحيد للتغلب على أي مرض، كما فجرت مفاجأة لأول مرة، وهي ثبوت تشخيص اصابتها بإنفلزنزا الخنازير H1N1 منذ 7 سنوات، لافتة إلى أنها كانت أشد وأصعب بكثير من فيروس كورونا.