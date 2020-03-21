شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحبس دموعها وتنصح الشعب الأردنى بعدم الخروج بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة الأردنية ديانا كرزون، مجموعة من النصائح التوعوية لمحاربة فيروس كورونا الجديد، وقالت فى فيديو لها موجهة نصائحها للشعب الأردنى: "لعيونك يا أردن إحنا معك"، مؤكدة أن الوعى هو السلاح الذى سنحمى به بلدنا مشددة على كافة الرسائل التوعوية بالالتزام فى منازلهم، وعدم الخروج منها منعا لانتشار فيروس كورونا ".

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وقدمت كرزون الشكر لأبناء الشعب الأردنى، ولكافة المبادرات كما خصت كرزون الحكومة الأردنية بالشكر على ما تقوم به من إجراءات للحفاظ على أبناء الشعب الأردنى، وكذلك لكافة أفراد الجيش العربى، والأجهزة الأمنية التى تواصل عملها الليل بالنهار للحفاظ على سلامة الأردن وشعبه من هذا المرض، واختتمت كرزون رسالتها لا تخافوا الأردن بخير بعون الله وجهود ملكنا عبدالله.

وظهرت كرزون فى فيديو آخر، وهي تحاول أن تحبس دموعها تتوسل فيه إلى أبناء الشعب الأردنى، بضرورة الالتزام فى منازلهم، وعدم الخروج حتى تتمكن كافة الكوادر الطبية من العمل والقضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره فى المملكة الأردنية.