شكرا لقرائتكم خبر عن هبة الأباصيرى تقدم سيدة أعمال ذات وجهين فى "الوجه الآخر" مع ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المذيعة هبة الأباصيرى، إلى فريق عمل مسلسل "الوجة الآخر"، الذى يلعب بطولته النجم ماجد المصرى، حيث تقدم هبة شخصية سيدة أعمال ذات وجهين بين الخير والشر في أحداث المسلسل، الذى يكتب له السيناريو والحوار فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، وتقوم على انتاجه شركة سينرجى.

ومن المقرر بدء تصوير أول مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة ويظهر ماجد المصرى الذى كتب قصة العمل، بشخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

"الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

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وقدمت هبة الأباصيرى آخر أعمالها مسلسل " علامة استفهام" العام الماضى، مع النجمن محمد رجب، وشارك في بطولته كل من ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، وأخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، انتاج سينرجى.

ويغيب ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.