"بيتوتى وبتاع مقالب وبيبعد بنته عن الفن".. جوانب ظهرت بوائل جسار مع أمير كرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم وائل جسار أثناء حلوله ضيفاً على برنامج سهرانين مع أمير كرارة عن العديد من الجوانب فى شخصيته حيث تطرق إلي علاقته بأسرته بالإضافة إلي العديد من الأمور الأخرى بخصوص حياته نسلط الضوء على أبرزها في السطور التالية. بيتوتي . أكد النجم وائل جسار أنه بسبب عمله ينتهز أي فرصة وإجازة من العمل من أجل العيش مع أبنائه مفضلاً عدم السهر خارج المنزل وأن يبقى مع عائلته لأنه طول الوقت بره البيت. مش عايز بنته تدخل الفن كشف وائل جسار عن أنه لا يفضل مطلقاً أن تصبح ابنته فنانة أو تدخل الوسط الفني، مشيراً إلى صعوبة المهنة لحد كبير، وبالتالي لا يحب أن تدخل الوسط الفني مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيكون في ضهرها حالة تصميمها. Advertisements

بتاع مقالب أكد وائل جسار علي أنه عكس الشخصية الهادئة المأخوذة عنه دوماً ما يفضل عمل مقالب في أصحابه من الفرقة الغنائية وذلك تحديداً أثناء طيرانهم في رحلات طيران معاً خاصة أنه لا يحب النوم وبالتالي لا يحب أن يناموا في الرحلات فيعمل مقالب فيهم ثم يصورهم فيديوهات. برنامج سهرانين يذاع كل جمعة في الساعة الحادية عشر مساء على شاشة اون أي، ويقدمه النجم أمير كرارة الذى حصل خلال الحلقة علي لقب سفير للاتحاد المصري لذوى الاعاقات الذهنية.

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