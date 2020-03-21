شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: اتعلمت الطبخ بعد الزواج وبستخدم الكمامة والكحول من قبل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة ويزو ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى الذى يذاع على فضائية سى بى سى .

وقالت ويزو أنها اتعلمت المسؤلية بعد زواجها وإنجاب نجلها إسماعيل التي تعتبره أفضل شيء لها في الوجود حاليا والذى يتم من العمر عاما مشيرة إلأى أن بعد زواجها تعلمت أشياء كثيرة من ضمنها الطبخ.

وأضافت ويزو أن مادة الإنجليزى كانت تعتبرها من أصعب المواد التى تدرسها.

وبخصوص عيد الأم قالت ويزو أنها تعتبر والدتها بمثابة صديقة تحكى لها كل شىء عنها.

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ويزو

وبخصوص انتشار فيرس الكورونا، قالت إنها تستخدم الكمامات والحكول من قبل انتشاره وحريصة على وجود تلك الأشياء معها في كل مكان وفى المنزل .

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

واستضافت الإعلامية منى الشاذلى خلال حلقة أمس، المطربة جنات، التي غنت لفيروس كورونا أغنية "ابعد يا شيطان" بعد طلب منى الشاذلى أن تفكر بماذا تغنى لهذا المرض، كما غنت أغنية "ست الحبايب" والتي أهدتها لكل الأمهات في عيدهن.