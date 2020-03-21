شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تهدى لنجلها إسماعيل أغنية بمناسبة عيد الأم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة ويزو أغنية لابنها إسماعيل بمناسبة عيد الام خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" على قناة سى بى سى وتحمل الأغنية اسم "سماعيل" وهى من كلمات كريم كمال والحان وتوزيع رامى المصرى .

وكانت خلال الحلقة قالت، إنها اتعلمت المسؤلية بعد زواجها وإنجاب نجلها إسماعيل التى تعتبره أفضل شىء لها في الوجود حاليا والذى يتم من العمر عاما مشيرة إلى أن بعد زواجها تعلمت أشياء كثيرة من ضمنها الطبخ.

وأضافت ويزو أن مادة الإنجليزى كانت تعتبرها من أصعب المواد التى تدرسها.

وبخصوص عيد الأم، قالت ويزو إنها تعتبر والدتها بمثابة صديقة تحكى لها كل شىء عنها.

Advertisements

وبخصوص انتشار فيرس الكورونا قالت إنها تستخدم الكمامات والحكول من قبل انتشاره وحريصة على وجود تلك الأشياء معها في كل مكان وفى المنزل .

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

واستضافت الإعلامية منى الشاذلى خلال حلقة أمس، المطربة جنات، التي غنت لفيروس كورونا أغنية "ابعد يا شيطان" بعد طلب منى الشاذلى أن تفكر بماذا تغنى لهذا المرض، كما غنت أغنية "ست الحبايب" والتي أهدتها لكل الأمهات في عيدهن.