شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش: "عندى فوبيا طيران وممكن اتشعلق فى اللى جنبى من الرعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نسرين طافش أنها تمتلك فوبيا كبيرة أثناء الطيران وخاصة من المطبات الهوائية، وحكت قصتها حينما سافرت مرة من دبي إلي أمريكا، وهي الرحلة التي استغرقت 16 ساعة ونصف، مؤكدة أنها كانت رحلة هى الأصعب في حياتها، وكادت أن تتسبب في طلاقها وقتها.









وأشارت نسرين إلى أنها فى الوقت ذاته دوماً ما تشعر بالذعر وتدخل فى دراما بسبب مطبات الهواء مازحة: "ممكن أشعبط في اللي جنبي بسبب الرعب".

بينما أكد وائل جسار على أنه عكسها تماماً ولا يشعر بأى قلق أثناء الطيران، موضحاً أنه لا ينام نهائياً بل ويقوم بعمل مقالب في زملائه ممن يعملوا فى فرقته الغنائية ويسافروا معه على متن تلك الرحلات.

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وأكد النجم أمير كرارة أثناء استضافته كل من وائل جسار ونسرين طافش على برنامج "سهرانين" الذى يذاع حالياً على شاشة قناة أون أى، أنه واحد من معجبى وائل جسار، واسترجع أهم التترات الذى غناها وائل جسار خلال مشواره الفنى خاصة على صعيد الدراما، ثم أمسك المايك وغنى مقطع من أغنية مكانك في القلوب يا جمال، مؤكداً أنه دوماً ما كان ينتظر تلك الأغنية علي وجه التحديد بسبب هذا المقطع.

وذلك خلال حلقة برنامج سهرانين الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة اون أي الذى يستضيف فيها أمير كرارة كلاً من وائل جسار ونسرين طافش، والتي تذاع في الحادية عشر مساء، علي شاشة اون أي.