شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة السباحة مريم طارق تهدى أمير كرارة هدية خاصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بطلة العالم فى السباحة مريم طارق من متحدى الإعاقات الذهنية على إهداء أمير كرارة هدية خاصة أثناء استضافتها فى برنامج "سهرانين" الذى يذاع حالياً على شاشة قناة أون إى.
وذلك بعدما قالت إن معها أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والتى أهدت لـ امير كرارة هدية خاصة تمثلت في توليه منصب سفير الاتحاد والرياضيين من ذوى الإعاقات الذهنية، مؤكدة أنه يدعم عن طريق البرنامج كافة أبناء الاتحاد من ذوى الإعاقة ممن يتمكنون من النجاح في كافة المجالات.
أمير كرارة وصف هذا الأمر بأنه أفضل وأحسن تكريم كُرم به في حياته كلها وسط دموع من مريم طارق التى لم تتمالك دموعها أثناء الحلقة، الذى حرص علي ممازحتها بقوله أنه لديه هديه كبيرة تتمثل في غناء وائل جسار لمريم طارق بأغنية "اسمر يا أسمراني".
وذلك وسط تشجيع من المطرب وائل جسار والفنانة نسرين طافش اللذان يحلان ضيفين على حلقة برنامج "سهرانين"، والذي يذاع كل جمعة علي شاشة أون أي في الساعة الحادية عشر مساء.
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