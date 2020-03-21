شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون مشاهدة لكليب تايلور سويفت The Man والان مع تفاصيل الخبر
وتقول كلمات الأغنية
I would be complex
I would be cool
They’d say I played the ﬁeld before I found someone to commit to
And that would be ok
For me to do
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
I’d be a fearless leader
I’d be an alpha type
When everyone believes ya
What’s that like? I’m so sick of running as fast I can
Wondering if I’d get there quicker
If I was a man
And I’m so sick of them coming at me again
‘Cause if I was a man...
Then I’d be the man
من جانب اخر حذرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، من التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر، في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، حيث كتبت فى رسالة لمتابعيها عبر خاصية "ستورى" بموقع "أنستجرام"، قائلة :"أتابعكم وأحبكم كثيراً، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني هذا هو الوقت المناسب لنعزل أنفسنا ونضحي بخطتنا الاجتماعية الحالية".
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