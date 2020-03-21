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31 مليون مشاهدة لكليب تايلور سويفت The Man

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد The Man عدد مشاهدات وصلت إلى 31 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى ظهرت فيه كرجل، حيث تحولت بالكامل بالمكياج إلى رجل، إضافة إلى ظهورها بشكلها الحقيقى فى نهاية الكليب وقيامها بإخراج الكليب لنفسها، فيما شارك في الكليب النجم العالمي روك حيث قام بتقديم الصوت الذكوري في الكليب.

 

 

 

وتقول كلمات الأغنية

 

 

 

 I would be complex 

 

I would be cool

 

They’d say I played the ﬁeld before I found someone to commit to 

 

And that would be ok

 

For me to do

 

Every conquest I had made would make me more of a boss to you 

 

I’d be a fearless leader

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I’d be an alpha type

 

When everyone believes ya 

 

What’s that like? I’m so sick of running as fast I can 

 

Wondering if I’d get there quicker 

 

If I was a man

 

And I’m so sick of them coming at me again 

 

‘Cause if I was a man...

 

Then I’d be the man 

 

 

من جانب اخر حذرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، من التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر، في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، حيث كتبت فى رسالة لمتابعيها عبر خاصية "ستورى" بموقع "أنستجرام"، قائلة :"أتابعكم وأحبكم كثيراً، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني هذا هو الوقت المناسب لنعزل أنفسنا ونضحي بخطتنا الاجتماعية الحالية".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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