31 مليون مشاهدة لكليب تايلور سويفت The Man

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد The Man عدد مشاهدات وصلت إلى 31 مليون مشاهدة، وهو الكليب الذى ظهرت فيه كرجل، حيث تحولت بالكامل بالمكياج إلى رجل، إضافة إلى ظهورها بشكلها الحقيقى فى نهاية الكليب وقيامها بإخراج الكليب لنفسها، فيما شارك في الكليب النجم العالمي روك حيث قام بتقديم الصوت الذكوري في الكليب.

وتقول كلمات الأغنية

I would be complex

I would be cool

They’d say I played the field before I found someone to commit to

And that would be ok

For me to do

Every conquest I had made would make me more of a boss to you

I’d be a fearless leader

I’d be an alpha type

When everyone believes ya

What’s that like? I’m so sick of running as fast I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man...

Then I’d be the man

من جانب اخر حذرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، من التجمعات والتواصل الاجتماعي المباشر، في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، حيث كتبت فى رسالة لمتابعيها عبر خاصية "ستورى" بموقع "أنستجرام"، قائلة :"أتابعكم وأحبكم كثيراً، وأعبر عن قلقي، لأن الأمور لا تؤخذ على محمل الجد في الوقت الجاري.. لقد رأيت تجمعات كثيرة بعيني هذا هو الوقت المناسب لنعزل أنفسنا ونضحي بخطتنا الاجتماعية الحالية".