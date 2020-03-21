شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى لـ أنغام سيدى وصالك.. ويؤكد: صوت مش هايتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنى المطرب وائل جسار أثناء استضافته على برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة، مقطع من أغنية أنغام "سيدى وصالك" وذلك أثناء حديثه عنها، مؤكداً أنها صوت لن يتكرر لما تتمتع به من إحساس عجيب، وذلك بعدما قال أمير كرارة له بأنه علي دراية بأنه هو وأنغام يحبا بعضهما إلى حد كبير وعلى علاقة جيدة معاً، خاصة أن أنغام سبق وغنت لوائل جسار أغنية من أغانيه وهى "النهاية واحدة".

وأكد النجم أمير كرارة أثناء استضافته كل من وائل جسار ونسرين طافش علي برنامج "سهرانين" الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة اون أي، أنه واحد من معجبى وائل جسار، واسترجع أهم التترات الذى غناها وائل جسار خلال مشواره الفني خاصة علي صعيد الدراما، ثم أمسك المايك وغني مقطع من أغنية مكانك في القلوب يا جمال، مؤكداً أنه دوماً ما كان ينتظر تلك الأغنية علي وجه التحديد بسبب هذا المقطع.

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وذلك خلال حلقة برنامج سهرانين الذى يذاع حالياً علي شاشة قناة اون أي الذى يستضيف فيها أمير كرارة كلاً من وائل جسار ونسرين طافش، والتي تذاع في الحادية عشر مساء، علي شاشة اون أي.